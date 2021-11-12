Глава CMD Ukraine опасается: Украина может лишиться 300 миллионов долларов

Украине может грозить недополучение порядка 300 миллионов долларов (8 миллиардов гривен) по причине низкой пошлины на экспорт металлолома. О своих опасениях заявил глава аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению специалиста, сфера металлургии сейчас переживает на Украине самые тяжёлые времена за последнее десятилетие.

Эксперт отметил, что за 2021 год стоимость тонны металлического лома на мировом рынке выросла почти в два раза, с 250-300 до более 500 долларов. Он объяснил, что такой скачок цен связан с тем, что многие страны сегодня ограничивают экспорт металлолома или вообще запретили его. Игорь Гужва отметил, что на Украине наблюдается прямо противоположная ситуация — экспорт лома вырос в два раза: в этом году он составил более 500 тысяч тонн, в то время как в прошлом — всего 17 тысяч.

Эксперт отметил с сожалением:

"Была инициатива запретить экспорт металлолома из Украины, но сейчас о ней уже не слышно".

Аналитик уверен, что если так будет продолжаться и дальше, Украина будет вывозить за границу миллион тонн металлолома, что нарушит производственный цикл украинских металлургических заводов, которые не смогут произвести 10 миллионов тонн стали.

Гужва подсчитал, что усиленный экспорт металлолома обогатит бюджет Украины всего лишь на два миллиарда гривен, в то время как собственное производство стали гарантировало бы поступление 10 миллиардов гривен.

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