В России могут поднять цены на телевидение и интернет

В 2022 году стоимость интернета и платного телевидения в России может вырасти на 10% из-за подорожания оборудования и инфляции, сообщают "Известия".

К причинам увеличения цен также относят изменения в законах, в том числе обязывающих хранить интернет-трафик пользователей и предоставлять абонентам бесплатный доступ к социально важным сервисам.

Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков убеждён: на рынок давит подорожание телекоммуникационного оборудования, которое закупается за границей. Сейчас во многих странах отмечается дефицит такой техники.

"Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров", — сказал Кусков.

Согласно исследованию Telecom Daily, 78% операторов собираются поднять тарифы в 2022 году, при этом 48% из них не исключают увеличения цен на 10% и больше.

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