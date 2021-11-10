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Топливный аналитик рассказал о недостатках сдерживания цен на бензин

Экономика

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с Pravda.Ru рассказал о работе демпфирующего механизма на топливном рынке. 10 ноября в СМИ появилось заявление главы минэнерго Николая Шульгинова о том, что бензин на АЗС без демпфера должен стоить на 15 рублей дороже.

Топливный аналитик рассказал о недостатках сдерживания цен на бензин

Баженов уточнил, что министерство энергетики исходит из специального расчёта, так называемого "нетбэка", который показывает, сколько должен стоить нефтепродукт, чтобы производителю было всё равно, где его продавать — на внутреннем или внешнем рынке.

"В целом, когда Министерство энергетики заявляет о том, что у нас цены были бы на 15 рублей выше, оно исходит из "нетбэка". И сейчас этот "нетбэк" сильно выше нашей внутренней цены, что в свою очередь делает экспортный рынок премиальным", — заявил Баженов.

Эксперт отметил, что демпфирующий механизм в топливной сфере и был создан для того, чтобы поставки на внутренний рынок шли в большем объёме. В ином случае может возникнуть дефицит бензина на АЗС, что в свою очередь приведёт к повышению цены.

"Демпфирующий механизм выполняет роль субсидии или компенсации нефтяникам за то, что они не увозят весь товар на экспорт, поставляют его на внутренний рынок по более низким ценам, насыщают его. Им за это платит бюджет. Но формально, конечно, не платит, а это служит налоговым вычетом", — продолжил аналитик.

Недостатки демпфера на цены на бензин

По мнению Баженова, у демпфирующего механизма есть ряд недостатков. В частности, субсидии работают только в пользу крупных нефтяных компаний и не учитывают интересы независимых АЗС. Аналитик утверждает, что более мелкие игроки на бензиновом рынке несут убытки.

"Текущая оптовая цена и мелкооптовая практически такая же, как розничная. И фактически у нас попросту сегодня нет экономики на АЗС. То есть деятельность нерентабельна. Если нефтяники получают компенсацию из бюджета, то независимые АЗС никакой компенсации не получают", — заявил Баженов.

Аналитик уточнил, что цены при этом продолжают расти в силу объективных факторов и действительно должны быть намного выше. По мнению Баженова, такой подход государства к регулированию рынка может негативно сработать в долгосрочной перспективе.

"Денежные средства распределяются в пользу нефтяников, а частное предпринимательство страдает. Для рынка это очень плохая мера, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, потому как у нас и так в целом падает инвестиционная привлекательность рынка АЗС", — заявил Баженов.

Что будет с ценами на бензин?

Эксперт отметил, что цены на бензин в ближайшем будущем будут расти в зависимости от прогнозируемой инфляции вне зависимости от работы демпфирующего механизма.

"Тут всё очень просто: смотрим на инфляцию, которую прогнозирует ЦБ, примерно на это же умножаем текущую цену бензина. Она у нас растёт в пределах инфляции", — подытожил Баженов.

  • В октябре Центробанк повысил прогноз инфляции до 7,4-7,9% по итогам 2021 года.
  • По среднесрочному прогнозу инфляция в 2022 году ожидается на уровне 4-4,5%.

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Рост цен на бензин в 2021 году
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Людмила Черткова
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