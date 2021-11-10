Российская пятиклассница заработала миллион на "одиноких" носках

Пятиклассница Даша Кузнецова придумала, как решить проблему носков-одиночек. 10-летняя девочка создала и запустила бизнес по продаже непарных предметов одежды, которые идеально подходят друг другу.

Девочка начала заниматься в онлайн-бизнес-школе для подростков. Одним из заданий было придумать креативный проект. Так родилась стартап-идея.

"Утром, когда идёшь в школу или садик, торопишься, а носки, как назло, теряются. Я придумала проект, который поможет людям перестать тратить время на то, чтобы искать носки. Если каждый носок подходит к другому, можно об этом больше не задумываться и не выбрасывать лишние", — рассказала Даша интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

За выпуск первой партии взялась носочная фабрика в Ивантеевке. И хотя по правилам фирма берётся за партии не меньше тысячи пар, для юной бизнес-леди сделали исключение и пошили сто пар. Инвестиции составили 100 тысяч рублей. Дизайн каждого носка тщательно продуман.

"В 2020 году началась пандемия, все перешли на удалёнку, Илон Маск отправил свою первую коммерческую ракету к МКС, на Венере нашли признаки жизни, а в Сети получил популярность мем про то, как "Наташа спала, и коты все уронили". Все эти события мы поместили в виде принтов на носки", — рассказали участники проекта.

Первая партия разлетелась в считаные дни. Дарья ведёт аккаунты в соцсетях и даже оформляет своим клиентам подписку. Посылки доставляют курьеры. За две недели было продано 200 коробок. Это принесло выручку в полмиллиона рублей. Девочке пришлось заказывать дополнительный пошив.

В 2021 году Даша планирует обновить дизайн и пошить носки с принтами самых запоминающихся событий 2020 года.

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