Экономист назвал «незначительной» субсидию от государства для бизнеса

Доктор экономических наук Сергей Смирнов прокомментировал инициативу российского правительства выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса гранты, которые должны помочь им справиться с убытками от недавнего локдауна.

Эксперт отметил, что главная проблема для предпринимателей - это аренда. При этом этот факт не совсем учтен правительством, по мнению Смирнова. Он полагает, что государство не умеет оценивать ситуацию в целом.

"Владимир Владимирович сказал: "Давайте введем эту меру поддержки”. После этого назначается выплата в размере 12 792 рубля на человека. Да, государство видит масштабы проблемы, да, можно не возвращать эти деньги, да, их можно тратить не только на оплату труда наемных работников, на себя, как индивидуального предпринимателя, их можно расходовать и на какие-то другие цели. То есть определенное количество свободы действительно есть. Но что такое 12 792 рубля для Москвы или для какого-то нефтегазодобывающего региона, или для Санкт-Петербурга? Очень незначительные масштабы", — сказал доктор экономических наук в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее аналитик рассказал, в какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции. Первый в списке портфеля канадский доллар выступает в роли хорошей поддержки цен на нефть, однако, по словам аналитика, переводить деньги из имеющихся накоплений в американский доллар, значит, идти на риск.

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