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Эксперт по финансам призвал не терять бдительность во время "чёрной пятницы"

Экономика

Согласно исследованиям, россияне пытаются накопить побольше денег к "чёрной пятнице", чтобы потратить их на покупки с большими скидками. Инвестиционный консультант, автор курса по финансовой психологии Эрик Розенфельд призвал сохранять бдительность во время распродаж.

Эксперт по финансам призвал не терять бдительность во время "чёрной пятницы"

По его словам, многие потребители в период скидок тратят огромные средства на импульсивные покупки, которые могут даже не пригодиться им.

"Есть такая формула, когда мы купили что-то со скидкой 30%, например, за 700 рублей, мы не сэкономили 300 рублей, мы потратили 700 — это принципиальная разница. Если мы покупаем то, что нам необходимо и мы можем на этом сэкономить — это замечательно, но если мы покупаем, просто потому, что скидка, — это неправильно", — отметил эксперт по личным финансам в эфире "Радио 1".

Он добавил, что людей подталкивает к покупкам во время "чёрной пятницы" всплеск эндорфинов — гормонов счастья. Розенфельд убеждён: мозг устроен так, что человеку хочется получать удовольствие "здесь и сейчас", а распродажа — хороший способ испытать мгновенную радость от покупок.

Эксперт порекомендовал жителям РФ составлять списки необходимых покупок перед началом шоппинга.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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