Эксперт по финансам призвал не терять бдительность во время "чёрной пятницы"

Согласно исследованиям, россияне пытаются накопить побольше денег к "чёрной пятнице", чтобы потратить их на покупки с большими скидками. Инвестиционный консультант, автор курса по финансовой психологии Эрик Розенфельд призвал сохранять бдительность во время распродаж.

По его словам, многие потребители в период скидок тратят огромные средства на импульсивные покупки, которые могут даже не пригодиться им.

"Есть такая формула, когда мы купили что-то со скидкой 30%, например, за 700 рублей, мы не сэкономили 300 рублей, мы потратили 700 — это принципиальная разница. Если мы покупаем то, что нам необходимо и мы можем на этом сэкономить — это замечательно, но если мы покупаем, просто потому, что скидка, — это неправильно", — отметил эксперт по личным финансам в эфире "Радио 1".

Он добавил, что людей подталкивает к покупкам во время "чёрной пятницы" всплеск эндорфинов — гормонов счастья. Розенфельд убеждён: мозг устроен так, что человеку хочется получать удовольствие "здесь и сейчас", а распродажа — хороший способ испытать мгновенную радость от покупок.

Эксперт порекомендовал жителям РФ составлять списки необходимых покупок перед началом шоппинга.

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