Международные резервы РФ достигли исторического максимума

Международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов, обновив исторический максимум.

По данным Центробанка РФ, международные резервы страны выросли за неделю на 0,3% (1,6 миллиарда долларов) из-за операций по покупке иностранной валюты. В итоге объём резервов достиг 623,2 миллиарда долларов.

В конце октября был достигнут предыдущий рекорд — 621,6 миллиарда долларов.

Россия занимает пятое место в мира по объему международных резервов. Лидером этого списка является Китай. Далее идут Япония, Швейцария и Индия.

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