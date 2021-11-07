Греф: большинство россиян может купить жильё только в ипотеку

Председатель правления "Сбера" Герман Греф заявил, что ипотека является единственным способом приобрести жильё для большинства россиян.

"Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется", — сказал Греф, слова которого приводит РИА Новости.

Греф добавил, что "Сбер" стремится поддерживать ставки на приемлемом уровне.

Отмечается, что банк позволяет взять ипотеку для покупки квартиры в новостройке от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых.

При этом ставка льготной программы на новостройки составляет от 6,05% годовых.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.