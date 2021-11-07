Председатель правления "Сбера" Герман Греф заявил, что ипотека является единственным способом приобрести жильё для большинства россиян.
"Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется", — сказал Греф, слова которого приводит РИА Новости.
Греф добавил, что "Сбер" стремится поддерживать ставки на приемлемом уровне.
Отмечается, что банк позволяет взять ипотеку для покупки квартиры в новостройке от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых.
При этом ставка льготной программы на новостройки составляет от 6,05% годовых.
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