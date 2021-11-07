Отказ от газа опасный и безответственный шаг, заявил Фридман

Быстрый переход от "традиционного" энергетического ресурса в возобновляемым источникам может стать опасным для экономики, заявил совладелец "Альфа-Групп", российский миллиардер Михаил Фридман.

По мнению Фридмана, пока в мире нет реальной альтернативы замены голубого топлива.

"Переход — очень сложный и очень трудный процесс. На данный момент у нас нет реальной альтернативы жизни без газа. Попытки слишком быстро отказаться от использования углеводородов и в особенности газа опасны и безответственны", — пояснил Фридман в интервью Financial Times.

Миллиардер отметил, что именно быстрый и необдуманный переход стал одной из причин энергетического кризиса в мире. Нефтегазовый комплекс остался "недооценённым", что привело к падению инвестиций в отрасль.

Фридман подчеркнул, что бизнесмены "на волне декарбонизации" перестали финансировать добычу, но откуда "почерпнуть" достаточно энергии не продумали. По мнению магната, спрос на газ и нефть будет ощущаться ещё с десяток лет.

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