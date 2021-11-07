В какой валюте выгоднее копить деньги при инфляции, рассказал аналитик

Кроме привычных валют, необходимо рассмотреть накопления в деньгах из портфеля "Большой десятки", заявил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. По мнению финансового аналитика, сохранить сбережения во время скачка инфляции могут помочь "нетрадиционные" валюты.

Так, по словам Шульгина, существенно сохранить деньги россиян могут:

канадский доллар,

швейцарский франк,

южнокорейская вона

тайский бат.

Первый в списке портфеля канадский доллар выступает в роли хорошей поддержки цен на нефть, однако, по словам аналитика, переводить деньги из имеющихся накоплений в американском долларе, значит, идти на риск. А вот швейцарский франк, скорее "защитная" валюта.

Впрочем, как отметил Шульгин, не нужно спешить переводить накопленное из российского рубля.

"Российский рубль с начала 2021 года лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей", — пояснил аналитик агентству "Прайм".

Ранее Pravda. Ru писала о прогнозе аналитиков на валютные курсы в ноябре. Максимальную ценовую отметку для доллара специалисты озвучили в 73 рубля.

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