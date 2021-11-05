Украинский политолог на пальцах объяснил, почему Россия "не даст Киеву угля"

Украина находится на грани энергетической катастрофы, но Киев не сможет решить проблему с углём за счёт поставок из России. Даже если очень попросит.

Так считает украинский политолог Александр Лазарев. Почему — он объяснил в эфире канала UKRLive TV.

Лазарев для начала напомнил: недавно у Украины было столько собственного угля, что она была одним из крупнейших его поставщиков. Но "непрофессионализм" властей это "угробил".

"Мы — страна, у которой третьи по величине запасы угля в Европе. И должны своим же шахтёрам более 1,5 млрд гривен".

На Россию надеяться нечего

"Москва долго выручала своими поставками. Но больше не будет. И даже не из-за политических разногласий: 76% российского экспорта угля перенаправлено в Китай. Ему раньше Австралия поставляла, но из-за конфликта КНР с новым геополитическим альянсом, АУКУСОМ, Пекин разорвал отношения с Канберрой. На выручку пришла Россия — быстро перебросила все излишки твёрдого топлива в Китай", — обрисовал картину Лазарев.

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