Посол ЮАР: "Наше вино будет популярным в России, как Coca-Cola"

Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что в ближайшее время южноафриканское вино станет таким же популярным в России, как Coca-Cola.

По его словам, бутылку такого вина можно будет купить в любом российском ресторане, передаёт РИА Новости.

"Очень скоро мы в России сделаем то, что Coca-Cola сделала во всём мире. Вы знаете их стратегию? Иметь бутылку Coca-Cola в каждой деревне. Вы можете поехать куда угодно в мире и найдёте там бутылку колы. Мы сделаем то же самое с южноафриканскими винами в России", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что поставщиков из ЮАР не пугают изменения, внесённые в законодательство РФ по поводу винной сертификации. Как отметил посол, южноафриканский напиток имеет конкурентное преимущество перед другими винными компаниями из-за объективного сочетания цены и качества.

"То, что стоит 600 рублей, может потягаться с лучшим итальянским вином", — говорит политик.

Также он пояснил, что стоимость напитка будет снижаться в случае увеличения объёма оптовых поставок.

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