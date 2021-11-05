Экономист: иностранцев с истёкшим видом на жительство в РФ лишат пенсий

В 2023 году иностранцам, у которых закончился срок действия разрешения на пребывание в России, перестанут платить пенсии. Об этом заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По её словам, в течение следующего года реестр будут пополнять информацией об иностранных гражданах. Оперативное "обнуление" пенсий для людей с истёкшим видом на жительство (ВНЖ) в РФ ожидается с января 2023 года, передаёт агентство "ПРАЙМ".

Ранее Верховный суд утвердил решение о том, что пожилые иностранцы должны иметь ВНЖ для получения пенсии. Пенсионный фонд начисляет выплаты на основании документов, которые заявители приносят в МВД.

При этом иностранный гражданин может получать пенсию в России лишь в том случае, если происходит отчисление страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования.

"Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", — подчеркнула экономист.

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