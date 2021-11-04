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Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в ФРГ возобновили

Экономика

В четверг, четвёртого ноября действие газопровода "Ямал — Европа" возобновилось, голубое топливо доставляют в Германию.

Прокачку газа по трубопроводу "Ямал — Европа" в ФРГ возобновили

Спустя пять дней после остановки газ снова прокачивают по трубопроводу "Ямал — Европа" в ФРГ. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на компанию Gascade. По информации оператора, прокачка с двух до трёх часов дня составила около 186,6 тысячи кубометров.

Ранее 30 октября прекратилась поставка российского голубого топлива в Германию. После этого газопровод работал в реверсивном режиме — с запада на восток.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что после восьмого ноября по распоряжению российского лидера наша страна увеличит закачку газа в хранилища Европы.

"Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента на этот счёт по-прежнему остаётся в силе", — подчеркнул представитель Кремля.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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