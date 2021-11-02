Виктор Суслов: Поворот от России к Западу обошелся Киеву в миллиарды долларов

Когда Украина в 2014 году решила сделать разворот на Запад, она потеряла миллиарды долларов, которые имела от экспорта в Россию. До сих пор, несмотря на тесные связи с ЕС и США, возместить потерянные доходы не удалось.

Об этом сообщил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире канала NewsOne.

Бывший министр отметил, что "план Запада перетянуть Киев на свою сторону" был основан на желании нанести серьезный ущерб Москве. Однако, по словам Суслова, за прошедшее время, Россия в основном оправилась от потери доступа на украинский рынок, а сама Незалежная — нет.

"Главным проигравшим стала Украина, которая не смогла замкнуть технологические циклы и прекратила производство ракет, самолетов и многих других видов продукции, — говорит экс-чиновник. — По всем показателям мы стали страной, которая производит в основном сырье”.

Путь "восстановления экономики", уверен Суслов, один:

"Киев должен помириться с Москвой и вновь выйти на российский рынок".

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