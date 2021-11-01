Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что по всему миру на фоне пандемии коронавируса наступает кризис продовольствия.
По словам политика, сегодня повсеместно экономисты фиксируют рост стоимости продуктов питания и ускорение инфляции в этой сфере.
В своём материале для "Российской газеты" Медведев уточнил, что текущий спад гораздо серьёзнее отразится на мировой экономике, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Наибольший удар в этот раз придётся на ведущие государства с развитым аппаратом управления.
Российский политик убеждён: для преодоления кризисного периода нужны эффективные механизмы, при разработке которых следует учитывать влияние сторонних факторов, таких как:
Он подчеркнул, что далеко не все страны готовы присоединиться к общей борьбе с коронавирусом и его последствиями.
"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция", — заключил Медведев.
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