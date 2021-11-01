Медведев: стоимость продуктов питания растёт, наступает продовольственный кризис

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что по всему миру на фоне пандемии коронавируса наступает кризис продовольствия.

По словам политика, сегодня повсеместно экономисты фиксируют рост стоимости продуктов питания и ускорение инфляции в этой сфере.

В своём материале для "Российской газеты" Медведев уточнил, что текущий спад гораздо серьёзнее отразится на мировой экономике, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Наибольший удар в этот раз придётся на ведущие государства с развитым аппаратом управления.

Российский политик убеждён: для преодоления кризисного периода нужны эффективные механизмы, при разработке которых следует учитывать влияние сторонних факторов, таких как:

Вакцинация населения против COVID-19.

Вероятность появления новых штаммов коронавирусной инфекции.

Политические связи между государствами.

Он подчеркнул, что далеко не все страны готовы присоединиться к общей борьбе с коронавирусом и его последствиями.

"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция", — заключил Медведев.

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