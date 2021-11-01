ФССП: свыше 4 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что сегодня более 4 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.

Он назвал ограничение личных неимущественных прав должников действенной мерой, которая побуждает их к исполнению закона, передаёт ТАСС.

"В отношении должников действует 4,2 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы РФ", — подчеркнул директор ФССП.

Аристов добавил, что ещё одним важным запретом для должников является временное ограничение на применение специального права управления транспортными средствами. Так, сейчас в России своими водительскими правами не могут воспользоваться порядка 284 тысяч жителей.

По словам главы службы судебных приставов, в добровольном порядке граждан практически невозможно заставить погасить задолженности, поэтому приходится создавать условия, в которых они будут заинтересованы самостоятельно выполнить все требования ФССП.

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