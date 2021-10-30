Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году российский бюджет окажется профицитным.
По словам президента, которого цитирует РИА Новости, этого удалось достичь благодаря нормализации экономической политики РФ.
"Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику", — сказал Путин.
Он отметил, что в 2020 году из-за поддержки населения, малого и среднего бизнеса, медицины дефицит бюджета РФ вырос на 4%. Эти расходы помогли восстановить рынок труда.
При этом, по словам президента, среди стран G20 40% дефицита бюджета пришлось на США.
"Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем: от положения в этой экономике зависит вся мировая", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин 30 и 31 октября поучаствует по видеосвязи в работе саммита G20. На повестке находятся вопросы о последствиях пандемии, возможностях цифровой экономики и изменении климата.
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