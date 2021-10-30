Путин на саммите G20 напомнил о необходимости стабильной работы энергосектора

Российский лидер Владимир Путин на саммите G20 указал на важность стабильности в энергетическом секторе. Мир сделал вывод из пандемии коронавируса и кризиса на рынке топлива.

Как заявил президент России, устойчивую обстановку на энергетических рынках формируют производители и потребители. Всё зависит от их ответственности, подчеркнул политик. Также он отметил, что при подобных сделках необходимо учитывать долговременные интересы всех партнёров.

"Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", — заключил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее российская госкомпания "Газпром" и Молдавия после нескольких попыток заключили договор о поставке голубого топлива на пять лет. Корпорация поддержала формулу, которую предложил Кишинёв. Польские власти заявляли, что наша страна использует ресурс для шантажа. Эти обвинения опровергла представитель МИД РФ Мария Захарова.

Саммит G20 пройдёт с 30 по 31 октября. На мероприятии ведущие политики обсудят последствия пандемии, цифровую экономику. Также одна из главных тем форума — климатические изменения. Путин участвует в саммите в видеоформате.

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