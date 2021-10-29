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"Газпром" и Молдавия договорились о поставках газа

Экономика

"Газпром" и Молдавия заключили договор о поставке газа на пять лет, одобрив предложенную молдавской стороной формулу цены.

"Стороны достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту долга, образовавшегося в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров", — сообщает "Интерфакс", ссылаясь на правительство Молдавии.

Отмечается, что по новому контракту цена на газ будет оформляться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.

Поставки газа по новому контракту начнутся с 1 ноября 2021 года.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну прокомментировал ход переговоров с "Газпромом" о заключении нового договора на поставки газа. Он сообщил, что молдавская сторона не признаёт долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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