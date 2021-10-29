Росстат сообщил о росте доходов россиян

С января по сентябрь 2021 года реальные доходы россиян выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Росстат, в третьем квартале 2021 года реальные доходы россиян выросли на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% во втором квартале и снижения на 3,7% в первом квартале.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении. По словам главы минфина Антона Силуанова, бюджет составлен таким образом, чтобы достичь целей, реализуемых в рамках национальных проектов, и в соответствии с Посланием президента.

Власти озабочены снижением уровня бедности в два раза к 2030 году, а также хотят обеспечить темпы роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.