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В России объяснили причину остановки поставок угля на Украину

Экономика

В Минэкономразвития РФ сообщили, что Россия остановит поставки угля на Украину по причине растущего спроса на это сырьё.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", — сообщили РБК в ведомстве.

Ведомство отмечает, что с учётом продолжающихся поставок иных марок угля, в ноябре из России на Украину будет отправлено более половины от всего угля, поставляемого в страну.

Ранее в Верховной раде Украины сообщили, что Россия больше не будет поставлять энергетический уголь на Украину. Поставки прекращаются с 1 ноября.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Людмила Черткова
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