Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов. Таким образом обновлен исторический максимум.

Как сообщает РИА Новости, международные резервы России — это иностранные активы, имеющие высокую ликвидность и находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота и специальных прав заимствования. Это условная расчётная единица Международного валютного фонда, используемая при расчётах между странами и для предоставления кредитов.

Также в международные резервы России входят средства в иностранной валюте.

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января 2021 года составляли почти 600 миллиардов долларов.

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