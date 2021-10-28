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Стало известно, чем закупились россияне перед нерабочими днями

Экономика

Аналитики провели исследование и выяснили, чем чаще всего закупались россияне перед утверждённым президентом периодом нерабочих дней.

Стало известно, чем закупились россияне перед нерабочими днями

По словам экспертов, 19 и 20 октября существенно вырос интерес к продуктам питания во время онлайн-шопинга. Средний чек составил 8056 рублей. Аналитики убеждены: многие жители РФ решили запастись продуктовыми наборами, так как собираются провести нерабочие дни вдали от города, где у них не будет доступа к магазинам, передаёт РИА Новости.

Кроме того, увеличилось количество покупок настольных игр, а также подписок на онлайн-кинотеатры. Также россияне активно приобретали следующие товары:

  • Косметика;
  • Одежда;
  • Телефоны;
  • Ноутбуки;
  • Фены;
  • Детское питание;
  • Пелёнки.

Аналитики зафиксировали повышенный спрос на зарубежные туры и курорты. По информации Ассоциации туристических операторов РФ (АТОР), к этому часу раскуплены практически все места в гостиничных комплексах Египта и Турции.

Ажиотаж наблюдается в салонах красоты и алкомаркетах, которые закроются на период нерабочих дней в связи с напряжённой обстановкой по COVID-19.

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Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Юлия Миленина
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