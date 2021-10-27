По словам заместителя руководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, "судьба" доллара зависит от нескольких важных событий в начале ноября и цен на нефть. Рублю же "на руку" удорожание чёрного золота и валюта продолжает укрепляться на рынке.
По словам Мильчаковой, к концу этого месяца нацвалюта России значительно повысил свои позиции по отношению к показателям доллара: (на 3,7%) и к евро (на 4,3%). Чего не скажешь об иностранных курсах. Национальная валюта США падала ниже 70 рублей.
"Основная причина укрепления рубля, продолжавшегося весь месяц, заключается в высоких ценах на нефть, которые достигли 85 долларов за баррель. А последнее стало следствием энергетического кризиса в Европе и Азии, который вызвал повышенный спрос на нефть", — пояснила Мильчакова в беседе с ФАН.
Как будет развиваться валютный рынок, зависит от нескольких ключевых событий ноября:
"С очень высокой вероятностью не будет пересматриваться политика по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Это может стать "бычьим" сигналом для нефтяного рынка, то есть цены могут продолжить рост, что окажет поддержку рублю", — считает экономист.
По словам Мильчаковой, не исключено, что в ноябре рубль потеряет несколько позиций и начнёт "падать".
Максимальную ценовую отметку для доллара специалист озвучила в 73 рубля. Евро будет варьироваться от 80 до 84 рублей.
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