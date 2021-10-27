Не Россия, а только Европейский Союз несет полную ответственность за резкое повышение стоимости энергоресурсов в Европе.
Так заявил директор Польского института глобализации Томаш Телук в статье для своей авторской колонки на портале EurAsia Daily.
По словам политолога, причина энергетического кризиса, накрывшего Европу, в том, что чиновники ЕС "годами пытаются навязать всему миру экологическую революцию" и буквально вынуждают закрывать угольные шахты и АЭС, а вместо них использовать ветряные установки, которые — все в этом уже убедились — не являются не только эффективными, но и стабильными источниками энергии.
"Фотоэлектрические или ветряные электростанции не могут удовлетворить растущий спрос на энергоносители. Итог — политика Брюсселя спровоцировала рост цен на них. И он продолжится, потому что энергия скоро станет дефицитной.
Евробюрократы зашли слишком далеко в своем экологическом фанатизме", — пишет Телук.
И резюмирует:
"это безумие надо срочно остановить, пока не стало слишком поздно”.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.