Польский эксперт обвинил Брюссель в энергетическом кризисе в ЕС

Не Россия, а только Европейский Союз несет полную ответственность за резкое повышение стоимости энергоресурсов в Европе.

Так заявил директор Польского института глобализации Томаш Телук в статье для своей авторской колонки на портале EurAsia Daily.

По словам политолога, причина энергетического кризиса, накрывшего Европу, в том, что чиновники ЕС "годами пытаются навязать всему миру экологическую революцию" и буквально вынуждают закрывать угольные шахты и АЭС, а вместо них использовать ветряные установки, которые — все в этом уже убедились — не являются не только эффективными, но и стабильными источниками энергии.

"Фотоэлектрические или ветряные электростанции не могут удовлетворить растущий спрос на энергоносители. Итог — политика Брюсселя спровоцировала рост цен на них. И он продолжится, потому что энергия скоро станет дефицитной. Евробюрократы зашли слишком далеко в своем экологическом фанатизме", — пишет Телук.

И резюмирует:

"это безумие надо срочно остановить, пока не стало слишком поздно”.

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