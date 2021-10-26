Эксперт из США объяснил, почему надо покупать серебро, а не криптовалюту

Экс-руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд считает, что вкладывать деньги сейчас стоит в серебро. Криптовалюту он инвестицией не считает.

По словам Макдональда, в ближайшие три года сохранится устойчивая инфляция: "На этот раз происходит выход не из финансового кризиса, а из ситуации военного типа. Сбои в цепочках поставок, стоимость транспортировки нефти — это вызывает очень устойчивую инфляцию. Она сохранится в течение ближайших трех лет".

По его словам, дополнительные федеральные расходы в США только подстегивают инфляцию. Он также считает, что лучшей инвестицией в настоящее время являются так называемые твердые активы. Например, серебро.

"Думаю, серебро — это лучшая инвестиция в мире прямо сейчас, если вас беспокоит инфляция. Индустриальное серебро, я думаю, вырастет процентов на 300 в следующее десятилетие", — сказал Макдональд. По его словам, уран тоже можно рассматривать как достойное вложение, сообщает РИА "Новости".

А вот криптовалюты американский эксперт сравнил с азартной игрой. Это и в самом деле так: в течение последнего года стоимость того же биткоина то взлетала до 50-60 тысяч долларов, то падала в несколько раз. Хотя и при падении стоимость биткоина в несколько раз выше, чем два-три года назад.

Лоуренс Макдональд работал в Lehman Brothers во время финансового кризиса 2008 года. Собственно, банкротство этой глобальной финансовой группы и принято считать точкой начала кризиса.

События тогда развивались следующим образом. К 2000 году Lehman Brothers стал одним из крупнейших банков на рынке ипотечных кредитов. К 2008 году этот банк выдал таких кредитов на сумму 680 миллиардов долларов. При этом сама эта финансовая организация располагала капиталом всего в 22,5 миллиарда долларов.

То есть снижение стоимости жилья всего на три-пять процентов лишило бы банк всего капитала. И как только в США начался ипотечный кризис, именно это и произошло.