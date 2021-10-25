Экономист заявил, что ЦБ РФ отчасти виноват в текущей ситуации на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке.

"Мы видим по динамике валютного рынка, что курс доллара также уходит вниз. То есть и евро, и доллар дешевеют… Причин несколько. Первая причина — ожидаемый темп роста российской экономики по итогу 2021 года окажется значительно выше, чем темп роста крупнейший экономики Евросоюза — экономики Германии. Если крупнейшая экономика Евросоюза вырастет в лучшем случае на 3,7% за год, то российская экономика уверенно выйдет на 4,5%", — рассказал эксперт RT.

По мнению Гинько, второй причиной текущей ситуации на рынке является политика Центрального банка, который поднимает ставку.

"То есть здесь нет ничего необычного. В прошлом году в двадцати семи из тридцати крупнейших стран мира, в том числе и в России, ЦБ снижали ставку. А сейчас ровно наоборот — большинство центральных банков повышают ставку. Инвесторы реагируют на это позитивно, потому что понимают, что более высокая ставка — фактор укрепления валюты, в том числе и российского рубля", — подытожил специалист.

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