Ведущие компании в области переработки мяса предупредили россиян о грядущем подорожании продукции на 7-20%.
По предварительной информации, рост цен связан с увеличением затрат на производство. Кроме того, в последнее время в РФ серьёзно взлетела стоимость моющих средств, яичного меланжа и самого мяса.
В связи с этим более 10 крупнейших фирм-мясопереработчиков, в том числе
уведомили ритейл о подорожании сосисок, колбас и другой продукции с конца октября — начала ноября, сообщают "Известия".
В федеральном Минсельхозе утверждают, что в ближайшее время будет реализован комплекс мер по стабилизации напряжённой обстановки на рынке.
Добавим, рост цен на продукты в РФ побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года.
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