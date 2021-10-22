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Россиян предупредили о подорожании колбас и сосисок на 7-20%

Экономика

Ведущие компании в области переработки мяса предупредили россиян о грядущем подорожании продукции на 7-20%.

Россиян предупредили о подорожании колбас и сосисок на 7-20%

По предварительной информации, рост цен связан с увеличением затрат на производство. Кроме того, в последнее время в РФ серьёзно взлетела стоимость моющих средств, яичного меланжа и самого мяса.

В связи с этим более 10 крупнейших фирм-мясопереработчиков, в том числе

  • "Мираторг",
  • "Останкино",
  • "Дымов"
  • и "Клинский"

уведомили ритейл о подорожании сосисок, колбас и другой продукции с конца октября — начала ноября, сообщают "Известия".

В федеральном Минсельхозе утверждают, что в ближайшее время будет реализован комплекс мер по стабилизации напряжённой обстановки на рынке.

  • Предполагается, что животноводческие предприятия получат в общей сложности 10 миллиардов рублей в качестве компенсации затрат на закупку кормов.

Добавим, рост цен на продукты в РФ побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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