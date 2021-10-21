Сервис "Яндекс.Еда" планирует оказать поддержку ресторанному бизнесу в России на 150 млн рублей. Такое решение было принято на фоне очередных ограничений, связанных с распространением коронавируса.
ТАСС сообщает, что Федерация Рестораторов и Отельеров России также приняла участие в разработке данных мер поддержки. Они должны будут действовать с 22 октября и до конца ноября.
Предполагается, что выделенная сумма сможет поспособствовать увеличению количества заказов из ресторанов. В рамках поддержки также предусмотрены выплаты заведениям за сотрудников, которые перейдут в курьеры. Кроме того, планируется обнуление комиссии за заказы с собой, QR-меню для оформления заказов с улицы.
Ранее Pravda. Ru сообщила, что первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса и предоставить выплаты предприятиям, пострадавшим от коронавирусных ограничений.
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