Количество премиальных клиентов Сбербанка выросло в разы

Премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка продемонстрировал рост по всем показателям.
В частности, как свидетельствуют итоги прошедшего квартала:
Инвестиции со стороны клиентов шли преимущественно на продукты управляющей компании (43%) и продукты brokerage — облигации в рублях (16%) и акции (14%).
Руководитель СберПервого Мария Поденко отметила, что по итогам работы третьего квартала особенно радует непрекращающийся рост числа клиентов.
"Мы вплотную приближаемся к круглой цифре 100 тысяч, и я полагаю, что мы достигнем её уже в ближайшие месяцы. Мы продаем клиентам инвестиционные продукты с учетом их склонности к риску, целям и потребностям, что позволяет выбрать самый подходящий для каждого клиента продукт из нашей широкой линейки", — пояснила Мария Поденко.
По ее словам, клиентам нравятся удобные дистанционные каналы обслуживания, в частности, мобильный банк, а также возможность делать онлайн денежные переводы на большую сумму — до 20 млн руб.
СберПервый предлагает эксклюзивные решения, которые помогут не только приумножить ваш капитал, но и подарят комфорт в повседневной жизни.
Приятные привилегии для клиентов премиум-обслуживания:
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