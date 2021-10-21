Количество премиальных клиентов Сбербанка выросло в разы

Премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка продемонстрировал рост по всем показателям.

В частности, как свидетельствуют итоги прошедшего квартала:

число клиентов СберПервого достигло 98 618 человек (рост составил 4,3%),

показатели клиентского опыта значительно улучшились (индекс удовлетворенности CSI вырос с 95,3 до 95,6).

вырос портфель инвестиций до 1,5 трлн рублей (на 5,4%).

Инвестиции со стороны клиентов шли преимущественно на продукты управляющей компании (43%) и продукты brokerage — облигации в рублях (16%) и акции (14%).

Руководитель СберПервого Мария Поденко отметила, что по итогам работы третьего квартала особенно радует непрекращающийся рост числа клиентов.

"Мы вплотную приближаемся к круглой цифре 100 тысяч, и я полагаю, что мы достигнем её уже в ближайшие месяцы. Мы продаем клиентам инвестиционные продукты с учетом их склонности к риску, целям и потребностям, что позволяет выбрать самый подходящий для каждого клиента продукт из нашей широкой линейки", — пояснила Мария Поденко.

По ее словам, клиентам нравятся удобные дистанционные каналы обслуживания, в частности, мобильный банк, а также возможность делать онлайн денежные переводы на большую сумму — до 20 млн руб.

СберПервый предлагает эксклюзивные решения, которые помогут не только приумножить ваш капитал, но и подарят комфорт в повседневной жизни.

Приятные привилегии для клиентов премиум-обслуживания:

банковские карты класса премиум,

вклады (ставки повышенные),

курсы обмена валют (на льготных условиях),

консьерж-сервис,

страховые продукты,

возможности для выгодных инвестиций,

участие в деловом сообществе "Клуб Первых", созданного для общения топ-менеджеров и успешных бизнесменов.