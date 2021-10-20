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В Госдуме усомнились в проведении Еврокомиссией расследования против "Газпрома"

Экономика » Производство » Энергетика

Первый заместитель в комитете Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг оценил для издания Pravda.Ru инициативу польского министра Михала Куртыка, который потребовал от Еврокомиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за дефицита газа на европейском рынке и высоких цен на "голубое топливо".

В Госдуме усомнились в проведении Еврокомиссией расследования против "Газпрома"

Гартунг считает, что никакого разбирательства не будет.

"Понятно, что Еврокомиссия формально должна провести расследование. Но, я думаю, что это не более чем политическое заявление, потому что любому мало-мальски сведущему человеку, который хоть чуть-чуть разбирается в том, как формируются цены на рынках, понятно, что основная причина вот этих скачков цен на европейском рынке — это, с одной стороны, небольшой рост потребления, который с учётом того, что подавляющее большинство контрактов сегодня в Европейском союзе осуществляется по спотовым ценам, приводит к таким скачкам", — сказал депутат.

Он уверен, что ошибочные действия ЕС привели к дефициту газа и росту цен.

"Нужно было просто большую часть энергопотребления контрактовать по долгосрочным контрактам, что раньше было, но от чего Еврокомиссия отказалась. В Европейском союзе большинство стран сами сознательно сделали выбор в пользу такого спотового рынка. Например, несколько лет назад цены на спотовом рынке были ниже, чем цены по долгосрочным контрактам. Это многих не устраивало. Решили сэкономить. "Сэкономили". А теперь цены взлетели в несколько раз. Поговорка: скупой платит дважды. Вот они сейчас и платят. Поэтому кого тут обвинять?" — отметил Гартунг.

Депутат напомнил, что аналогичная ситуация произошла в 2020 году с "Газпромом".

"Почему-то никто не кричал про "Газпром", когда в середине прошлого года цена на нефть, например, упала до минусовой отметки. Было же такое? Было. Цена упала вниз. Была цена на нефть в минус. А если цена на газ привязана к цене нефтяной корзины, то, соответственно, цена на газ тоже нулевая была. А сейчас она взлетела. Причём тут "Газпром"? Тогда тоже "Газпром" обрушил цену? Это просто несерьёзно. Это не более чем политический ход. Наверное, Куртыке это позволительно. Серьёзный бизнесмен таких бы заявлений не стал делать. Тут больше политики", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли "Газпром" отношение к дефициту газа на европейском рынке. Министр считает, что российская госкорпорация "сохраняет продажи газа на низком уровне, выполняя только долгосрочные контракты, несмотря на спрос на газ в Европе", что привело к более чем двенадцатикратному росту цен на "голубое топливо" в годовом исчислении.

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ГАЗПРОМ оштрафовали за Северный поток - 2
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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