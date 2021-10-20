Финансист Евгений Коган прокомментировал возможность дефолта рубля

Слухи о скором дефолте рубля опровергает финансист и инвест-банкир Евгений Коган.

Об этом он пишет в своём Telegram-канале.

Это ответ на статью под названием: "Деньги граждан будут "обнулять". Россиян предупредили о грядущей девальвации" в Primpress.

Евгений Коган указывает, что Россия получает "огромные "потоки валюты, так как является бенефициаром роста на цен на свои экспортные товары — нефть, газ, уголь, металлы, зерно.

"И Минфин отчаянно скупает эту валюту, стремясь пополнить закрома и не дать рублю слишком укрепиться. Судя по всему, эта ситуация может продлиться еще как минимум до весны", — пишет эксперт.

Также он указывает на следующие стабилизирующие рубль факторы:

профицит бюджета огромен,

золотовалютные резервы страны растут на глазах,

платежный баланс по текущим операциям позитивен,

торговый баланс — строго положителен,

народ особо по заграницам не ездит и валюту с собой не везет. Тратим в основном рубли, внутри страны.

По словам эксперта, учётная ставка в РФ высокая и "керри трейдинг" (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок — Ред.) работает.

Поэтому Евгений Коган полагает, что, поверить в скорую девальвацию рубля "несколько затруднительно". Однако на указывает на факторы риска, это:

потрясения в мировой экономике, которые приведут к обвалу мировых рынков и драматическое бегство инвесторов в доллар;

неожиданное скорое поднятие ставки ФРС с возвращением к вышеупомянутому пункту;

неуклюжие действия российских властей или Банка РФ;

"В колебания рубля в пределах 70-75 поверить могу. Почему бы и нет? А вот в обвал, полеты на 80, 90 и т д… разве что во снах гениального "эксперта", на которого ссылаются авторы статьи", — заключает Евгений Коган.

Речь идёт о финансовом журналисте Александре Баязитове, который предположил, что раз глава регулятора Эльвира Набиуллина призывает россиян держать сбережения в рублях — значит точно скоро ждать беды — девальвации.