Слухи о скором дефолте рубля опровергает финансист и инвест-банкир Евгений Коган.
Об этом он пишет в своём Telegram-канале.
Это ответ на статью под названием: "Деньги граждан будут "обнулять". Россиян предупредили о грядущей девальвации" в Primpress.
Евгений Коган указывает, что Россия получает "огромные "потоки валюты, так как является бенефициаром роста на цен на свои экспортные товары — нефть, газ, уголь, металлы, зерно.
"И Минфин отчаянно скупает эту валюту, стремясь пополнить закрома и не дать рублю слишком укрепиться. Судя по всему, эта ситуация может продлиться еще как минимум до весны", — пишет эксперт.
Также он указывает на следующие стабилизирующие рубль факторы:
По словам эксперта, учётная ставка в РФ высокая и "керри трейдинг" (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок — Ред.) работает.
Поэтому Евгений Коган полагает, что, поверить в скорую девальвацию рубля "несколько затруднительно". Однако на указывает на факторы риска, это:
"В колебания рубля в пределах 70-75 поверить могу. Почему бы и нет? А вот в обвал, полеты на 80, 90 и т д… разве что во снах гениального "эксперта", на которого ссылаются авторы статьи", — заключает Евгений Коган.
Речь идёт о финансовом журналисте Александре Баязитове, который предположил, что раз глава регулятора Эльвира Набиуллина призывает россиян держать сбережения в рублях — значит точно скоро ждать беды — девальвации.
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