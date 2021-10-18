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Глава Минэкономразвития: рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%

Экономика

По словам руководителя Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году не должен превысить 4,2%.

Глава Минэкономразвития: рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%

На заседании бюджетного комитета Госдумы России министр отметил, что экономика страны сегодня вышла на свою прежнюю траекторию. Однако, по его мнению, говорить о дальнейшем прогрессе пока рано, ведь ситуация с коронавирусной инфекцией на территории государства становится всё хуже. По этой же причине в РФ наблюдается замедление деловой активности, передаёт РИА Новости.

"В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что уровень ВВП может быть и выше, но он вряд ли составит больше 4,2%", — подчеркнул Решетников.

Добавим, согласно официальному прогнозу специалистов Минэкономразвития, в 2022-2023 годах рост экономики РФ прогнозируется на уровне 3%. Ранее руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что темпы восстановления могут превысить ожидания чиновников и граждан страны.

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Почему экономике России скоро КОНЕЦ? Что делать?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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