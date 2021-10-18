Готова к работе: первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом

Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом и подготовили к работе, сообщил оператор строительства Nord Stream 2 AG.

"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", — цитирует оператора "Интерфакс".

Сообщается, что на второй нитке газопровода в настоящее время продолжаются пусконаладочные работы.

Ранее российский посол Великобритании Андрей Келин заявил о полной готовности СП-2 к использованию.

"Трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдёт, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", — сообщил дипломат.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" проложен от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Его мощность оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.