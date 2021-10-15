В Молдавии ЧП из-за нехватки газа. "Виноват" Газпром

Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение. В стране на исходе голубое топливо. По словам властей, они не могут договориться с российским "Газпромом".

По заявлению молдавских властей, они просят "Газпром" о заключении контрактов на поставку топлива на прошлых условиях, однако поставщик не идёт навстречу и выдвигает новые требования, которые не устраивают Кишинёв.

"ЧП было объявлено, чтобы быть готовыми к любым сценариям. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан", — цитирует молдавского министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну издание Deutsche welle.

По сообщению издания, контракт на поставку голубого топлива между Кишинёвом и Москвой истёк в конце сентября. Власти в срочном порядке обратились к российскому поставщику с просьбой продолжить поставки топлива с использованием межсетевых соединений с Украиной и Румынией. Сейчас Молдавия вынуждена покупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубов, тогда как ещё в начале года топливо обходилось в три раза дешевле.

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