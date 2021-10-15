Лишний совет: США попросили РФ позаботиться об энергобезопасности ЕС

Энергетическая безопасность Европы очень сильно — как оказалось — заботит США. Настолько, что Уэнди Шерман, первый замглавы Госдепа призвала Россию "делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы".

Соответствующее заявление она, как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, сделала во время встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Обеспокоенность властей США не вполне понятна, поскольку Россия всегда, как неоднократно подчёркивали официальные лица, включая президента страны, отвергала все обвинения в использовании поставок газа в качестве инструмента для политического давления.

"Европа получит от России столько газа, сколько ей нужно для борьбы с дефицитом энергии, в то время как цены на газ неизбежно стабилизируются, — заявил глава Нацкомитета РФ по энергетике Алексей Господарев, во время форума "Российская энергетическая неделя". — Там будет столько газа, сколько потребуется".

Господарев назвал парадоксом то, что "многие опасаются, что Россия может использовать газ в качестве рычага против своих противников, хотя этого никогда не случалось в истории”.

"Как гарантировал президент, никто не замерзнет. Будет поставлено столько газа, сколько потребуется”, — добавил чиновник.