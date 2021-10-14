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Взрыв долгового пузыря США нанесет вред миру. Устоят только Россия и Китай

Экономика

Долгожданный финансовый кризис в США, похоже, уже в пути. Инфляция растет, цены на энергоносители растут вне всякого контроля, и уже сейчас уровень частного и государственного долга невыносимо высок. У Вашингтона осталось мало инструментов для предотвращения или смягчения кризиса — и при этом ему есть что терять.

Взрыв долгового пузыря США нанесет вред миру. Устоят только Россия и Китай

Похоже, что надвигается новый финансовый и валютный кризис в США, который угрожает охватить весь мир и привести к резким сдвигам в международном распределении власти во всем мире.

Если кто и устоит, то это будет Россия, уверен Гленн Денен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии. Его статью опубликовал RT.

По мнению профессора Денена, Россия, "возглавляемая неукротимыми реальными политиками", уже готовится к грядущим потрясениям:

"Их стратегия заключается в том, чтобы просто покинуть периметр распыления скоро лопнувшего пузыря на ранней стадии. Помимо обеспечения строгой бюджетной дисциплины, стратегическое партнерство между Россией и Китаем следует выделить в качестве одного из основных направлений, связанных с отделением от международной финансовой системы под руководством США", — пишет он в своей статье.

Звоночки были. И громкие

Автор материала напомнил, что "пузырь" уже лопался дважды: в 1990-х и 2008-ом годах. Но вместо того, чтобы "признать необходимость болезненных экономических исправлений, в рамках которых они должны были перейти от экономики биржевых пузырей к реальной экономике", Штаты включали печатный станок, чтобы "кратко финансировать потребительский подъем":

"Глобальный финансовый кризис не был разрешен, а только усугублен такой отсрочкой выставления счетов <…> и вот теперь пандемия привела к потрясению мировой экономики, <…> а госдолг США вырос с $ 5 трлн в 2001 году до $10 трлн в 2008 году и теперь, 13 лет спустя, превысит отметку в $29 трлн".

На пути к гиперинфляции?

инфляция
инфляция

Гиперинфляция обычно следует за крупными войнами, когда производственные мощности были разрушены, а деньги печатаются для восстановления экономики.

Пандемия имеет ту же динамику, что и война: производственные мощности сокращаются, и экономика должна быть восстановлена с помощью фискальных стимулов.

Таким образом, предстоящий кризис, скорее всего, будет кризисом доллара США. В какой-то момент США будут вынуждены восстановить давно утраченную бюджетную дисциплину, увеличить производство и сократить расходы.

Сейчас же они действуют с точностью до наоборот, — констатирует Гленн Денен.

Подготовка России к финансовому кризису в США

Россия и Китай начали готовиться, когда в 2008 и 2009 годах стало ясно, что США пойдут вразнос, а не вернутся к бюджетной дисциплине.

  • Путин осудил США как "зануду" в международной финансовой системе.
  • Китай начал постепенно отделяться от финансовой системы, управляемой США.

Неприятные антироссийские экономические санкции имели один положительный аспект: они вынудили Россию к болезненным корректировкам, в результате которых в последние годы страна смогла погасить свой долг и соблюдала строжайшую бюджетную дисциплину.

Российско-китайская инициатива по дедолларизации привела к тому, что две страны стали крупнейшими производителями золота, которые все чаще номинируют свои транзакции в местной валюте и еще больше сокращают долю доллара в своих валютных резервах.

Кроме того, две страны разработали финансовые инструменты, начиная от новых инвестиционных банков и заканчивая региональными альтернативами транзакционной системе SWIFT, местными системами кредитных рейтингов и соглашениями по кредитным картам.

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Госдолг США. Дефолт доллара. Обрушение Америки. / Ян Арт
Автор: Ольга Лебедева
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