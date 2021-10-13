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Власти Великобритании нашли, за что похвалить Россию

Экономика

Британские власти нашли, за что похвалить Россию. Член кабинета министров Великобритании, председатель предстоящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) Алок Шарма сообщил, что британские власти приветствуют стремление России добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Власти Великобритании нашли, за что похвалить Россию

В среду президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Российская Федерация будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Углеродная нейтральность подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, которые поглощают океаны и леса.

Алок Шарма сообщил о "конструктивном разговоре" с советником президента России по климату Русланом Эдельгериевым и приветствовал заявление о достижении Россией углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Далее Алок Шарма, по его словам, будет "с нетерпением жду результатов пересмотра определяемых на национальном уровне вкладов России, которые будут отвечать поставленной цели", сообщает ТАСС.

С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго будет проходить отложенная на год из-за пандемии 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ожидается, что ней примут участие около 30 тысяч человек из 200 стран. В Лондоне придают очень большое значение этой конференции.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не принял решения, поедет ли в Глазго. Причина — из-за пандемии. При этом он отметил, что в любом случае примет участие в конференции.

Ранее Министерство экономического развития представило обновленный вариант проекта развития низкоуглеродной экономики в России. Возможных сценариев такого развития два — инерционный и интенсивный.

Интенсивный вариант предусматривает сокращение загрязняющих углеродных выбросов на 79% от уровня 2019 года и на 89% от уровня 1990 года к 2050 году. При этом речь идет о том, чтобы на международном уровне достичь соглашения, по которым страны сами определяли бы пути достижения поставленных целей по сокращению углеродных выбросов.

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Автор: Олег Артюков
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