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Политолог оценил призыв Украины готовиться к "зимнему реваншу Путина"

Экономика » Сырье

Сейчас энергетического кризиса на Украине нет, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя Pravda.Ru призыв киевского дипломата Константина Елисеева готовиться к "зимнему реваншу Путина", связанному с топливным кризисом.

Политолог оценил призыв Украины готовиться к "зимнему реваншу Путина"

"Пока энергетического кризиса на Украине нет. Есть вопрос цены энергоносителей и вопрос перераспределения финансовых потоков, возможностей государства и бизнеса в части обеспечения доступа к энергоносителям, прежде всего, учреждений бюджетной сферы, медицины и образования", — заявил эксперт.

Бортник подчеркнул, что сейчас на Украине есть проблема "ценового" кризиса: по словам эксперта, в данном случае "элиты не могут разделить между собой очень серьёзные прибыли, которые формируются на этих рынках".

При этом политолог не исключил возможность энергетического кризиса в 2022 году.

"Кризис может возникнуть в феврале, если зима будет холодной, вот тогда может возникнуть дефицит газа. Но к тому времени, в Украине надеются, что заработает "Северный поток-2", да и, в целом, цены на европейских рынках упадут, и Украина сможет докупить недостающие объёмы того же газа по более низким ценам", — объяснил специалист.

Ранее Елисеев призвал готовиться к непростой зиме из-за топливного кризиса.

"Нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу Путина", — сказал дипломат в эфире радио "НВ".

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Кирилл Горшенин
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