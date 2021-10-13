EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ольга Бузова снялась в голливудском фильме
Женщину в Самаре осудили на два года за попытку убить своего ребенка
Слова Розы Сябитовой восприняли "как камень в огород" Бузовой
Песков: инфляция в России могла быть больше
Захарова призвала СМИ извиниться за фейк о краже формулы вакцины у AstraZeneca
Песков: призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17 неуместны
Испытания спрея в нос от COVID-19 перешли в следующую фазу
"Это просто тряпочка": Карпин рассказал, как выбирают капитана в сборной РФ
Минздрав: идея дистанционной постановки диагноза вызывает вопросы

Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европ

Экономика » Сырье » Газ

"Газпром" не виноват в топливном кризисе на европейском рынке, компания выполняет все обязательства. Об этом заявил гендиректор ЗАО "ИнфоТЭК-Терминал", ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, комментируя Pravda.Ru заявление польского аналитика Войцеха Якубика о введении штрафов для российской корпорации со стороны ЕС.

Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европ

По его словам, политическое руководство Евросоюза неграмотно в области экономики и промышленности. Он считает, что газовый кризис — прямое продолжение непрофессиональных решений ЕС.

"Если дальше идти по этому пути, все закончится тем, что ни один из политиков, заседающих в Брюсселе во всяких Еврокомиссиях, не наберет необходимого количества голосов для своего переизбрания. Будет кризис, и люди, конечно, найдут виноватых. Но виноват не "Газпром". Российская компания выполняет свои договорные обязательства, повышает объемы поставок, несмотря на прямое противодействие руководства Евросоюза", — уверен собеседник Pravda.Ru.

Танкаев подчеркнул, что "Газпром" вряд ли получит штраф, так как это приведет к усугублению энергетического кризиса. По его мнению, Евросоюз будет искать компромисс, смягчать позиции по "Северному потоку-2", но России в условиях напряженной обстановки стоит думать о своих интересах.

"Для России было бы абсолютно логично допустить на экспортный рынок газа крупнейшие государственные компании, такие как "Роснефть", "Славнефть". Они производят достаточно много газа. Тогда на рынке появится конкуренция, и все будут довольны, что никаких ограничений по поставкам топлива больше нет", — отметил специалист.

Для достижения взаимовыгодных результатов Танкаев также рекомендует отказаться от санкционной политики, так как она, по его мнению, разрушает международную экономическую кооперацию.

Ранее в интервью Radio Maryja польский аналитик в сфере энергетики Войцех Якубик подчеркнул, что руководство Евросоюза может выписать штраф российскому "Газпрому" в связи с колебанием цен на голубое топливо. Он убежден: стоимость газа формируется искусственно.

"Это закручивание вентиля, так можно сказать, со стороны России, в частности "Газпрома", — заявил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Евросоюз ШАНТАЖИРУЕТ ГАЗПРОМ: Транскаспийский газопровод в обмен на "Северный поток-2" | Новости
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин
Последние материалы
Автоэксперт оценил планы властей Москвы бороться с "машинами-призраками"
Песков: силовики имеют доступ к фотографиям пользователей "Госуслуг"
Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европ
Определились: в Европе "назначили" России виновной в энергокризисе
Ольга Бузова снялась в голливудском фильме
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце и гормональные изменения
Женщину в Самаре осудили на два года за попытку убить своего ребенка
Слова Розы Сябитовой восприняли "как камень в огород" Бузовой
Песков: инфляция в России могла быть больше
Захарова призвала СМИ извиниться за фейк о краже формулы вакцины у AstraZeneca
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Любовь Степушова Визит Нуланд: Москва допустила ошибку, но исправляет её Любовь Степушова Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников