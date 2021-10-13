Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европ

"Газпром" не виноват в топливном кризисе на европейском рынке, компания выполняет все обязательства. Об этом заявил гендиректор ЗАО "ИнфоТЭК-Терминал", ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, комментируя Pravda.Ru заявление польского аналитика Войцеха Якубика о введении штрафов для российской корпорации со стороны ЕС.

По его словам, политическое руководство Евросоюза неграмотно в области экономики и промышленности. Он считает, что газовый кризис — прямое продолжение непрофессиональных решений ЕС.

"Если дальше идти по этому пути, все закончится тем, что ни один из политиков, заседающих в Брюсселе во всяких Еврокомиссиях, не наберет необходимого количества голосов для своего переизбрания. Будет кризис, и люди, конечно, найдут виноватых. Но виноват не "Газпром". Российская компания выполняет свои договорные обязательства, повышает объемы поставок, несмотря на прямое противодействие руководства Евросоюза", — уверен собеседник Pravda.Ru.

Танкаев подчеркнул, что "Газпром" вряд ли получит штраф, так как это приведет к усугублению энергетического кризиса. По его мнению, Евросоюз будет искать компромисс, смягчать позиции по "Северному потоку-2", но России в условиях напряженной обстановки стоит думать о своих интересах.

"Для России было бы абсолютно логично допустить на экспортный рынок газа крупнейшие государственные компании, такие как "Роснефть", "Славнефть". Они производят достаточно много газа. Тогда на рынке появится конкуренция, и все будут довольны, что никаких ограничений по поставкам топлива больше нет", — отметил специалист.

Для достижения взаимовыгодных результатов Танкаев также рекомендует отказаться от санкционной политики, так как она, по его мнению, разрушает международную экономическую кооперацию.

Ранее в интервью Radio Maryja польский аналитик в сфере энергетики Войцех Якубик подчеркнул, что руководство Евросоюза может выписать штраф российскому "Газпрому" в связи с колебанием цен на голубое топливо. Он убежден: стоимость газа формируется искусственно.

"Это закручивание вентиля, так можно сказать, со стороны России, в частности "Газпрома", — заявил эксперт.

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