Россия может потерять крупнейший рынок сбыта патронов из-за санкций

Российским компаниям, производящим патроны для гражданского оружия, грозит значительное сокращение присутствия на американском рынке, который является для них крупнейшим, из-за санкций США.

По информации РБК, санкции против РФ в связи с отравлением Алексея Навального, объявленные американскими властями 20 августа, вступили в силу 7 сентября. Они предусматривают отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз оружия и боеприпасов из России.

Формально ограничительные меры введены на год, однако фактически они могут действовать значительно дольше, поскольку для их отмены президенту США придётся убедить Конгресс в отказе РФ от использования химоружия и возмещении ущерба Навальному.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные американского Бюро переписи населения, российские производители ежегодно поставляют в США патроны на общую сумму более 100 млн долларов.

В январе-августе 2021 года из РФ в США ввезли патроны на 114 млн долларов, что приближается к показателю за весь предыдущий год — около $118 млн.

Доля России приходится более 21% в совокупном импорте оружейных патронов в США за 2020 превысила 21%. По этому показателю РФ занимает первое место среди поставщиков.

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