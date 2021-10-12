1 октября закончился срок "заморозки" цен на подсолнечное масло. И они сразу же поползли вверх. Крупные производители в начале месяца разослали своим контрагентам "письма счастья" с предупреждением о повышении отпускной цены на 3,2%.
Как отмечают сегодня "Известия", пока речь идёт только о компании "Бунге СНГ", которая производит масла Ideal и "Олейна".
В пресс-службе компании-производителя уточнили: повышение пока затрагивает только дистрибуторов, до розничных торговых сетей оно "не дошло".
"Для потребителей цена на масло будет подниматься поэтапно", — сказал представитель бренда изданию, уточнив, что мера эта — вынужденная. — Сегодня есть дефицит сырья, растут издержки — да много проблем".
Если на сегодня об увеличении цен уведомила только "Бунге СНГ", то в течение нескольких недель это сделают и другие производители — уверены ритейлеры. В среднем они ждут повышения на 3-5%.
"Известия" обратились за комментариями ситуации в Минсельхоз. В пресс-службе ведомства ответили, что "объективные предпосылки для значительного повышения стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке отсутствуют".
И нового моратория на повышение цен не будет:
"Это была крайняя мера. Увлекаться таким жестким регулированием нельзя, дабы не вызвать обратного эффекта — дефицита и разорения производителей и организаций торговли", — отметили в ведомстве.
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