Производители подсолнечного масла поднимают цены - мораторий кончился

1 октября закончился срок "заморозки" цен на подсолнечное масло. И они сразу же поползли вверх. Крупные производители в начале месяца разослали своим контрагентам "письма счастья" с предупреждением о повышении отпускной цены на 3,2%.

Как отмечают сегодня "Известия", пока речь идёт только о компании "Бунге СНГ", которая производит масла Ideal и "Олейна".

В пресс-службе компании-производителя уточнили: повышение пока затрагивает только дистрибуторов, до розничных торговых сетей оно "не дошло".

"Для потребителей цена на масло будет подниматься поэтапно", — сказал представитель бренда изданию, уточнив, что мера эта — вынужденная. — Сегодня есть дефицит сырья, растут издержки — да много проблем".

Если на сегодня об увеличении цен уведомила только "Бунге СНГ", то в течение нескольких недель это сделают и другие производители — уверены ритейлеры. В среднем они ждут повышения на 3-5%.

Объективных причин для роста цен нет

"Известия" обратились за комментариями ситуации в Минсельхоз. В пресс-службе ведомства ответили, что "объективные предпосылки для значительного повышения стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке отсутствуют".

И нового моратория на повышение цен не будет:

"Это была крайняя мера. Увлекаться таким жестким регулированием нельзя, дабы не вызвать обратного эффекта — дефицита и разорения производителей и организаций торговли", — отметили в ведомстве.

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