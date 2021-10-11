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Цены на нефть достигли максимальных значений за последние три года

Экономика » Сырье » Нефть

Цены на нефть достигли максимальных значений за последние три года. Сегодня, 11 октября, на открытии торгов они выросли почти на 2%.

Цены на нефть достигли максимальных значений за последние три года

Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в понедельник утром увеличилась до 80,95 доллара (2,04%), декабрьских фьючерсов на Brent — до 83,74 доллара (1,63%) за баррель.

Как сообщает РИА Новости, тенденция к росту цен на нефть сохраняется из-за высокого спроса.

  • Этот вид сырья используют в качестве альтернативы природному газу, который подорожал в Европе более чем вдвое.

Еще в августе его стоимость была чуть выше 500 долларов за тысячу кубометров, однако уже 6 октября аналитики зарегистрировали абсолютный рекорд — 1937 долларов. После этого цена голубого топлива постепенно снизилась до 1000 долларов.

Напомним, на последнем совещании ОПЕК+ было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти.

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Нефть больше не инструмент мировой политики? // Фурсов
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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