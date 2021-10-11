Роспотребнадзор постановил запретить ввоз ряда продуктов из Китая. В них обнаружили опасные компоненты, вызывающие пищевое отравление.
Запрещённые вещества нашли в следующих товарах, которые ранее были широко представлены в российских супермаркетах:
Во всех этих продуктах питания подтвердилось наличие ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои. Количество запрещённых элементов превышало 0,9%. При этом на маркировке отсутствовала информация о содержании опасных веществ.
"Чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ, с 11 октября до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции в Россию", — сообщили в федеральном Роспотребнадзоре.
Сейчас сотрудники ведомства проводят собственное расследование и анализируют товары из Китая, которые уже присутствуют на российском рынке.
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