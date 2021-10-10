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Daily Mail: Байден вручил козырь Путину

Экономика

В западной прессе продолжается обсуждение причин резкого рост цен на газ. Теперь пришла очередь президента США Джо Байдена.

Daily Mail: Байден вручил козырь Путину

По мнению обозревателя британского издания Daily Mail Криса Плезанса, именно Байден вручил российскому президенту Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа в Европу.

Дело в том, считает британский обозреватель, что американский президент дал "зелёный свет" завершению строительства трубопровода "Северный поток-2" и тем самым позволил Москве влиять на ценообразование, а также контролировать газовый рынок Европы, сообщает РИА Новости.

По мнению Плезанса, "этот шаг поставил в тупик как критиков, так и сторонников президента Соединённых Штатов". Он убеждён, что теперь Россия "воспользуется топливным кризисом", который возник на континенте, чтобы добиться сертификации "Северного потока-2".

В общем-то нельзя сказать, что обозреватель Daily Mail высказал какую-то оригинальную идею. Нынешнюю американскую администрацию её оппоненты из стана республиканцев критикуют за то, что не были введены санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG. Правда, здесь играет роль и то, что республиканцы таким образом возвращают "должок" за критику Дональда Трампа.

Как правило, в такого рода публикациях совершенно игнорируется тот факт, что причиной роста цен на газ стала политика Евросоюза, который на протяжении нескольких последних лет пропагандировал отказ от заключения долгосрочных поставок газа. При таких поставках цены могут оказаться выше текущих рыночных, что и было основным аргументом. Но могут быть и в несколько раз ниже, как это происходит сейчас.

Кроме того, большую роль играет спрос на газ в Азии, куда направляются практически все дополнительные объёмы сжиженного природного газа. Однако об этих причинах, судя по всему, писать куда как менее интересно, нежели про Байдена, который "дал козырь" Путину.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова
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