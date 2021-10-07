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Тайный план: названы выгоды для Евросоюза от энергокризиса

Экономика

Высокие цены на газ и нестабильный рынок в Европе в последние месяцы могут оказаться очень выгодными для Еврокомиссии и наднациональных институтов в Брюсселе.

Тайный план: названы выгоды для Евросоюза от энергокризиса

"Институтам ЕС выгодны высокие цены на газ и нестабильность на рынках углеводородов, поскольку они делают рентабельной дорогую зелёную энергетику", — сообщил ТАСС источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе.

По его словам, за газ платят конечные потребители — обычные люди и бизнес. А выплатами компенсаций наиболее уязвимым слоям населения занимаются национальные правительства.

"Тем временем Еврокомиссии больше не надо убеждать европейских граждан платить на 30-40% больше ради перехода на чистую энергию, а можно позиционировать её как более дешевую, надёжную и чистую альтернативу на фоне пиковых цен на газ", — заявил источник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что нет планов отказаться от развития "зелёной" энергетики". По её словам, цены на "зелёную" энергию остаются стабильными, в отличие от цен на газ. А стало быть, это свидетельство правильности избранного курса.

Напомним, ранее уже звучали предположения от экспертов, что скачок цен на газ этой осенью может побудить Евросоюз ускорить переход на "зелёную" энергетику. Собственно, о причинах заявила Урсула фон дер Ляйен.

В четверг цены на газ на спотовых рынках упали едва ли не вдвое по сравнению со средой. По мнению наблюдателей, связано это с заявлением президента России. Владимир Путин накануне подчеркнул, что РФ может превысить свои контрактные обязательства по поставкам газа европейским потребителям.

Какими бы ни были замыслы Еврокомиссии, от претензий к России это едва ли избавит. Вот, например, бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что ситуация с поставками российского газа выглядит как "издевательство" над Евросоюзом.

"Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть "Северный поток-2". Это позволит обойти ей Восточную Европу", — сказал Дункан.

Великобритания хоть и вышла из Евросоюза, но нет никаких сомнений, что в странах ЕС у Иана Дункана единомышленников хватает.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова
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