Эксперт оценил связь между заявлением Путина и падением мировых цен на газ

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал в беседе с Pravda.Ru возможную взаимосвязь между заявлением президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать цены на энергоносители и резким падением мировой цены на газ.

"Владимир Владимирович в данном случае подтвердил просто ещё раз то, что Россия делает. Есть такое подтверждение, оно положительно, конечно, сказалось на рынке. Но опять же это не основной фактор вот этой ситуации с ценами. И разогналась ситуация с ценами вне зависимости от России", — объяснил специалист в области энергетики.

Кулагин подчеркнул, что власти нашей страны делают всё, чтобы стабилизировать рынок. Эксперт объяснил ситуацию с ценами на газ слабой защищённостью и волатильностью, то есть изменчивостью, рынка.

"Да, цены ушли ниже тысячи, дальше они опять подскочат. То есть в этой неопределённости ещё некоторое время нам предстоит жить", –– добавил специалист.

Ранее журналисты Financial Times сообщили о том, что после заявления Путина о готовности страны стабилизировать стоимость энергоносителей мировые цены на газ снизились.

"Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — сообщает Financial Times.

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