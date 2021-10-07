Эксперты по ЖКХ объяснили, как не переплачивать за отопление

Уменьшить сумму платежей за отопление помогают простые правила, которые нужно выполнять каждый день. Эксперты по ЖКХ в интервью URA. RU рассказали о способах экономии в холодный сезон.

По словам инженера-физика, автора учебника "Управление ЖКХ" Ильи Рыбальченко, жильцы в силах существенно сократить свои расходы. Для этого им следует регулярно проводить энергосберегающие мероприятия.

"Нужно просто внимательно следить за тем, что происходит в доме с форточками, дверями, с их открытием", — считает специалист.

Он подчеркнул, что чаще всего сумма платежей увеличивается из-за открытых окон в квартирах, ведь в такой ситуации в дом "накачивается тепло", и счётчик начинает очень быстро крутиться. Кроме того, Рыбальченко советует проверить тепловой режим помещений. Согласно установленным правилам, в квартире должно быть +20 градусов. Бывает, что из-за неправильной регулировки температура повышается до +26.

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения "За права человека" Виктор Федорук убеждён: именно управляющие компании несут ответственность за качественную подготовку к зимнему сезону.

"Окно на лестничной площадке должно быть остеклено не в одно, а в два стекла, как положено, чтобы создавать тепловой барьер и не топить улицу", — говорит Федорук.

При этом он добавил, что ненужные источники тепла, которые подтапливают снег, нередко расположены на чердаке. Они тоже влияют на температурный режим.

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