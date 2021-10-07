Сегодня, 7 октября, на открытии торгов цена на газ в Европе составила $1260 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Спустя несколько минут бумаги по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF подорожали до $1280, но эта сумма не превысила расчётные показатели, установленные на уровне $1300. Вскоре произошёл обвал — торги продолжились на уровне меньше $1000.
Вчера, 6 октября, стоимость газовых фьючерсов взлетела до рекордных $1937 за тысячу кубометров. Эта цифра признана историческим максимумом.
Напомним, подорожание газа на энергетическом рынке в Европе связано с тем, что газовые хранилища сегодня находятся в состоянии низкой заполненности. Кроме того, топливные компании столкнулись с ограниченным предложением от поставщиков и высоким спросом на сниженный природный газ в Азии.
Ещё в августе торги начались с $515 за тысячу кубометров, однако потом стоимость начала резко расти.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.